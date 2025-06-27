Путин обозвал страны Запада и повторил свое безумие

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Лиля Воробьева
Не забыл Путин и подверг критике западные страны, обвинив их в агрессии. Он уже традиционно повторил свои лживые заявления о якобы госперевороте в Украине. А также назвал страны Запада "идиотами". Свое традиционное безумие он повторил на брифинге во время форума в Беларуси.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Путин снова принялся винить в войне, которую развязал сам против Украины, страны Запада.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал "черное пророчество" для Запада . После того, как почти каждый день появляются прогнозы от ведущих экспертов о том, что российская экономика летит в бездну, Путин принялся оправдываться и рассказывать о росте экономики в России и падении на Западе. А еще сделал новое пророчество для Запада. По его словам, "они все время нас хоронят... Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Новое безумное заявление он сделал во время форума в Беларуси.