Не забыл Путин и подверг критике западные страны, обвинив их в агрессии. Он уже традиционно повторил свои лживые заявления о якобы госперевороте в Украине. А также назвал страны Запада "идиотами". Свое традиционное безумие он повторил на брифинге во время форума в Беларуси.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин снова принялся винить в войне, которую развязал сам против Украины, страны Запада.

"Как же назвать то, что произошло в результате госпереворота, поддержанного коллективным Западом? Сначала приехали и подписали гарантии между президентской властью и оппозицией, а через несколько дней провели госпереворот, поддержали его, деньги за это заплатили, публично признались в этом. А потом начали говорить, что Россия ведет себя так агрессивно? принимают?",- заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал "черное пророчество" для Запада . После того, как почти каждый день появляются прогнозы от ведущих экспертов о том, что российская экономика летит в бездну, Путин принялся оправдываться и рассказывать о росте экономики в России и падении на Западе. А еще сделал новое пророчество для Запада. По его словам, "они все время нас хоронят... Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Новое безумное заявление он сделал во время форума в Беларуси.

"Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят — сами скоро сдохнут там. А нас хоронят постоянно, не переставая. Вот у нас 4,3% роста экономики в прошлом году, позапрошлого — 4,1%. Этого будет скромнее намного, но это с целью борьбы с инфляцией. Но мы целенаправленно это делаем, а в евро. индустриальных центрах развития в Европе, в ФРГ и во Франции, там все балансирует на грани рецессии", – заявил Путин.

