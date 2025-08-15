Путин обратил с письмом к Ким Чен Ыну: что в нем

Российский диктатор Владимир Путин в письме к северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну выразил слова благодарности Пхеньяну за поддержку и помощь в войне против Украины, назвав сотрудничество между странами "стратегическим партнерством". Об этом говорится в материале "The Guardian".

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

В письме по случаю годовщины освобождения Кореи от японского правления Путин вспомнил, как "части Советской Красной Армии и северокорейские войска вместе боролись за прекращение колониальной оккупации Японии".

"Узы воинственной дружбы, доброй воли и взаимопомощи, которые были укреплены во времена войны давно, остаются крепкими и надежными даже сегодня", — заявил Путин.

В своем письме диктатор назвал "героическим" действие северокорейских войск, отправленных для участия в боевых действиях в Украине.

"Это полностью доказало героическое участие солдат КНДР в освобождении территории Курской области от украинских оккупантов", — заявил Путин.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка фиксирует дальнейший рост военного присутствия Северной Кореи на стороне России. По данным заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, на территории РФ уже находятся около 11 тысяч военнослужащих КНДР, и в ближайшее время ожидается прибытие новых групп.

Северокорейские подразделения расположены преимущественно в Курской и Белгородской областях, где сформированы четыре бригады. Их задача – действовать в определенной зоне ответственности, что подтверждается их боевым применением в этом регионе.