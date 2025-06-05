Российский диктатор Владимир Путин призвал страны Европы выражать большее уважение к Российской Федерации. По его словам, Кремль готов уважать "историческую законность" Европы, поэтому она должна так же поступать в отношении РФ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка народов России обратился к странам Европы и процитировал российского пропагандиста и поэта Федора Тютчева.

"Умом Россию не понять, аршином общим не измерить… Россия готова уважать вашу историческую законность, но и вы со своей стороны научитесь уважать нас в нашем единстве и силе", — сказал Путин.

По словам Путина, наследие Тютчева выходит за пределы стихов, ведь он также был "патриотом, чьи идеи остаются актуальными и сейчас".

Тютчев большую часть своей жизни провел на дипломатической службе за границей, преимущественно в Мюнхене и Турине. Помимо поэзии, Тютчев также занимался публицистикой, где выражал свои взгляды на политику, историю и отношения между славянскими народами и Западом. Он был сторонником течения панславизма, который сегодня отчасти лежит в основе идеи "русского мира".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что доктор богословских наук назвал причину, по которой Путин звонил Папе Римскому.

Также "Комментарии" писали, что на Западе назвали четыре сценария ядерной мести Путина после спецоперации "Паутина", которая уничтожила часть стратегической авиации России. Российский диктатор может ударить как по скоплению украинских военных, так и атаковать атомную электростанцию или сбросить бомбу на густонаселенный город.