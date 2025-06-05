logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин обратился к Европе с неожиданным призывом: чего требует
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин обратился к Европе с неожиданным призывом: чего требует

Путин процитировал российского поэта Федора Тютчева, обращаясь к Европе.

сегодня, 16:57 comments6375
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин призвал страны Европы выражать большее уважение к Российской Федерации. По его словам, Кремль готов уважать "историческую законность" Европы, поэтому она должна так же поступать в отношении РФ.

Путин обратился к Европе с неожиданным призывом: чего требует

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка народов России обратился к странам Европы и процитировал российского пропагандиста и поэта Федора Тютчева.

"Умом Россию не понять, аршином общим не измерить… Россия готова уважать вашу историческую законность, но и вы со своей стороны научитесь уважать нас в нашем единстве и силе", — сказал Путин.

По словам Путина, наследие Тютчева выходит за пределы стихов, ведь он также был "патриотом, чьи идеи остаются актуальными и сейчас".

Тютчев большую часть своей жизни провел на дипломатической службе за границей, преимущественно в Мюнхене и Турине. Помимо поэзии, Тютчев также занимался публицистикой, где выражал свои взгляды на политику, историю и отношения между славянскими народами и Западом. Он был сторонником течения панславизма, который сегодня отчасти лежит в основе идеи "русского мира".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что доктор богословских наук назвал причину, по которой Путин звонил Папе Римскому.

Также "Комментарии" писали, что на Западе назвали четыре сценария ядерной мести Путина после спецоперации "Паутина", которая уничтожила часть стратегической авиации России. Российский диктатор может ударить как по скоплению украинских военных, так и атаковать атомную электростанцию или сбросить бомбу на густонаселенный город.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости