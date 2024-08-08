Путин обратился к губернатору Курской области: о чем его попросил

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что ему в целом известна ситуация в Курской области, которая подверглась атакам ВСУ, и попросил врио губернатора Алексея Смирнова дать свою оценку тому, что происходит в регионе в данный момент, в том числе и по работе соответствующего штаба.
Владимир Путин
Он подчеркнул, что в ситуации, которая сложилась, недостаточно только профессиональных знаний, навыков и профессионального опыта, который есть у чиновника.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области и даже захватили ряд населенных пунктов. В этой связи российский журналист Иван Яковина даже предложил создать в Судже правительство и объявить все уволенные регионы настоящей Россией. После этого объявить Путина в розыск за захват власти. После этого, считает эксперт, Путин сделает все для того, чтобы устранить угрозу своей власти и даже забудет о Донбассе.
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Гарик
сегодня, 18:44
ну вот,плешивый гном,как бы и отмазался..Если что ,это не я!Это губернатор!сцыкливый крысеныш..гнида брехливая...Путин чмо!.