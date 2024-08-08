Путин обратился к губернатору Курской области: о чем его попросил

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что ему в целом известна ситуация в Курской области, которая подверглась атакам ВСУ, и попросил врио губернатора Алексея Смирнова дать свою оценку тому, что происходит в регионе в данный момент, в том числе и по работе соответствующего штаба.

Владимир Путин

"Вы не так давно назначены на эту должность, не так давно исполняете обязанности губернатора Курской области, но жизнь ставит перед вами неординарные, сложные задачи по оказанию помощи людям", — сказал Путин на встрече с врио губернатора Курской области в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что в ситуации, которая сложилась, недостаточно только профессиональных знаний, навыков и профессионального опыта, который есть у чиновника.

"Это требует от вас, сегодняшняя ситуация требует и известного мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти, и в том числе перед губернатором и вашей командой. Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее, хотелось бы вас послушать с оценками по ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти", — сказал Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области и даже захватили ряд населенных пунктов. В этой связи российский журналист Иван Яковина даже предложил создать в Судже правительство и объявить все уволенные регионы настоящей Россией. После этого объявить Путина в розыск за захват власти. После этого, считает эксперт, Путин сделает все для того, чтобы устранить угрозу своей власти и даже забудет о Донбассе.





