Путин объяснил, почему объявил о "пасхальном перемирии"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "пасхальное перемирие" было объявлено, чтобы якобы показать готовность Москвы к мирным инициативам. По его словам, Кремль ожидает, что Украина будет положительно относиться к подобным идеям.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время выступления на премии "Служение" объяснил, почему объявил о "перемирии", которое должно было длиться 30 часов на Пасху.

"Россия всегда хорошо относится к перемириям, поэтому и выступила с инициативой на Пасху", — заявил Путин.

Российский диктатор сказал, что ожидает положительных сигналов из Украины по поводу других мирных инициатив.

"Москва надеется, что украинская сторона тоже положительно относится к мирным инициативам. Предложение по перемирию рассматривалось Киевом как игра судьбами", — сказал Путин.

Также Путин подтвердил заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, что после окончания Пасхи боевые действия на войне в Украине "возобновились".

Отметим, что, несмотря на заявления Путина о существовании так называемого "пасхального перемирия", Россия продолжила совершать боевые действия на большинстве направлений, хотя с несколько более низкой интенсивностью. Как сообщил Зеленский общее количество нарушений российской армией, российского обещания тишины за эти сутки составляло 2935 раз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников назвал главную причину, почему Путину нужно "пасхальное перемирие".

Также "Комментарии" писали, что Институт изучения войны объяснил главную задачу "пасхального перемирия" Путина. Основная цель российского диктатора состоит в дискредитации Украины перед Соединенными Штатами и другими международными партнерами.