Путин объяснил, почему продукты в РФ дорожают: россияне стали больше есть

Владимир Путин заявил, что цены в России растут из-за того, что россияне увеличили потребление продуктов и услуг. По его словам, именно спрос на продукты повлек за собой изменение цены в РФ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам года попытался объяснить причину продовольственной инфляции в России. По его словам, за этим стоят объективные факторы, а именно, несоответствие доходов россиян и товарной массы в экономике.

"Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление", – сказал Путин.

В качестве примера Путин заявил, что в среднем в мире в год мяса потребляют 42 кг на человека, в то время как в России едят 80 кг. Среди других факторов, влияющих на цены в РФ, Путин назвал объемы урожая и рост мировых цен.

"Доходы населения, покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработные платы росли быстрее, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции", — добавил Путин.

По словам Путина, российский ВВП в текущем году вырастет на 3,9%. Вместе с тем он признал проблемы с российской экономикой: "есть некоторые проблемы с инфляцией – например, перегрев экономики".

Последние данные Росстата свидетельствуют, что по состоянию на 16 декабря 2024 года годовая инфляция в России ускорилась до 9,52%, самого высокого уровня с января 2023 года, а темп роста цен на пищевые продукты приблизился к 11% – наивысшего уровня с ноября 2022 года.

По данным Росстата, инфляция в России, накопленная с начала войны, достигла 30%, что является самым большим скачком за сопоставимый период 2014-2016 годов. Тогда, по официальной статистике, в условиях аннексии Крыма, первой волны западных санкций, обвала цен на нефть и девальвации рубля, цены в России выросли на 32,5% в течение трех лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путину задали вопрос о войне, на который он затруднился ответить.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин впервые отреагировал на свержение режима Асада и заявил, что Россия достигла своей цели в Сирии.