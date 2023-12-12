Путин объяснил, зачем "обнулил" свои президентские сроки

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Марьян Ощановский
Российский диктатор Владимир Путин объяснил "традиционными ценностями" и "исторической преемственностью поколений" свое желание в пятый раз обраться президентом РФ. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".
Путин решил в пятый раз баллотироваться в президенты РФ. Фото из открытых источников
Российский тиран рассказал, зачем в 2020 году одобрил поправки к конституции РФ, которые позволили ему оставаться у власти еще два президентских срока – до 2036 года.
По словам диктатора, необходимость изменить конституцию возникла из-за "новых условий" и "быстро меняющейся ситуации внутри России и вокруг нее".
Российский диктатор считает, что "обнуление" его президентских сроков позволило "стабилизировать государство".
По продолжительности правления Путин уже обогнал диктаторов Августо Пиночета (17 лет), Ким Чен Ира (17 лет) и Бенито Муссолини (19,5 лет). Благодаря изменениям в конституцию глава Кремля сможет оставаться у руля российской власти дольше всех со времен императрицы Екатерины II.
За время правления Путина в России трижды меняли конституцию. В частности, в 2008 году срок полномочий президента был увеличен с четырех до шести лет, а депутатов Госдумы – с четырех до пяти лет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам второго президента Украины Леонида Кучмы, одержимость российского диктатора Владимира Путина уничтожением Украины может быть проявлением психического расстройства.
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