Как заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, им принято решение о создании так называемой буферной зоны безопасности. По его словам, она будет проходить вдоль границы между Россией и Украиной.

Владимир Путин

При этом кремлевский диктатор даже заявил, что российские вооруженные силы уже занимаются исполнением этого приказа. Путин назвал зону безопасности необходимой.

"Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идет", — сказал кремлевский диктатор.

При этом ранее российские эксперты заявляли, что зона безопасности в Сумской области должна быть не менее 50 километров, чтобы эффективно защитить приграничные регионы от ударов артиллерией и беспилотниками Вооруженных сил Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин, по всей вероятности, не отказался от идеи захвата Харьковщины. Более того, в его планах эта область должна превратиться в мертвую зону, непригодную для жизни. Но и об угрозах для других приграничных регионов забывать не стоит, отметил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, еще с начала полномасштабного вторжения Путин не скрывал своих намерений сделать из Харькова и области "санитарную зону". То есть — разрушенная территория, которая не будет представлять угрозу для России, но и не сможет существовать как полноценный регион Украины.

Как говорит Тимочко, у Путина особое оскорбление на Харьков. В 2022 году город и область продемонстрировали стойкое сопротивление, и российским войскам пришлось бежать. Это было для них унижением, и теперь они пытаются отомстить, подчеркнул эксперт.



