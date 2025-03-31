Путин объявил весенний призыв: в Минобороны РФ раскрыли, как он связан с «СВО»

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.

Российские срочники

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек", — говорится в указе.

Известно, что в прошлом году весенний призыв распространялся на 150 тыс. человек, в 2023 году — на 147 тыс. человек, в 2022-м — 134,5 тыс. человек.

Как подчеркивается, рост призыва военнообязанных связан с реализацией указов Путина о поэтапном увеличении численности российской армии.

По информации пропагандистских медиа, в начале 2022 года в России было около 1 млн военнослужащих. В течение трех лет штатную численность подняли до 1,5 млн человек.

Отреагировали на указ Путина в Минобороны страны-агрессора. В частности, там поспешили заявить, что весенний призыв якобы вообще никак не связан с проведением так называемой "специальной военной операции" в Украине.

Впрочем, известно, что российские срочники участвуют в войне против Украины, и этому было множество доказательств. После серии скандалов, их отправили воевать против Сил обороны в Курской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что террористическая Россия начала большое наступление на Украину на прошлой неделе. Как говорят эксперты, захватчики активизировались по всей линии фронта и ищут слабые места в обороне, чтобы попытаться прорвать их и показать Путину успех. При этом известно, что ценой больших потерь, они все же имеют успех на некоторых участках фронта.



