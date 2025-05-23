Путин одержим этой «целью СВО»: от чего не отступит даже ради Трампа

Президент США Дональд Трамп демонстрирует очевидное стремление наладить отношения с Россией, в первую очередь в торговой сфере. Его стратегическая цель – сделать Россию младшим партнером в противостоянии с Китаем. Однако помехой этому плану стоит российско-украинская война, говорит политолог Олег Саакян.

Владимир Путин

По его словам, Трамп был убежден, что способен быстро прекратить войну, предложив кремлевскому диктатору Владимиру Путину компромисс — в частности, отказ от вступления Украины в НАТО. Он рассчитывал на то, что президент РФ как прагматический бизнесмен согласится на соглашение, которое можно будет представить как "дипломатическую победу" Соединенных Штатов.

Но, по словам Саакяна, Трамп серьезно просчитался. Правда, говорит он, что Путин — не бизнесмен, а фанатический враг Украины, одержимый ее уничтожением. Он воспринимает Украину не как средство, а главную цель.

В то время как Трамп верил, что НАТО, демилитаризация или экономические вопросы — это настоящие мотивы Кремля, на самом деле все это лишь инструменты достижения одной цели: уничтожение украинской государственности.

Политолог также напомнил, что Путин уже потерял более триллиона долларов недополученных доходов и сотни тысяч жизней россиян за время полномасштабного вторжения, однако не останавливается. Для него все это только ресурс, которым можно жертвовать.

Саакян утверждает, что именно из-за этого несоответствия мировоззрениям последний разговор между Трампом и Путиным завершился ничем. Американский политик надеялся на уступки, но столкнулся с жесткой несговорчивостью.

Сегодня, по словам эксперта, Трамп остался без рычагов влияния. Его желание "перезапустить" отношения с Кремлем натыкалось на стену. Давить на Путина он не хочет, потому что стремится не к конфронтации, а к торговле. Но реальность диктует другое.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Путин приказал создать буферные зоны из Украины.



