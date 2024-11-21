Путин официально признал удары ATACMS и Storm Shadow и обратился в Россию

По территории России были нанесены удары ракетами ATACMS и Storm Shadow, поразившими объекты в Курской и Брянской областях.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления.

По словам Путина, удары продолжались в течение двух дней. Он утверждает, что 19 ноября были зафиксированы запуски шести ракет ATACMS, а 21 ноября – применение систем Storm Shadow.

"Были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях", — отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин лично ответил, чем Россия ударила по Украине . президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к гражданам России. Диктатор сообщил, что Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины, объясняя это ответом на удары, нанесенные американским и британским оружием по российской территории.

Также он отметил, что это был ответ на разрешение западных партнеров Украины наносить удары по территории России. Добавляя традиционные для него заявления, Путин заявил, что в мире якобы нет средств противодействия российским ракетам "Орешник".