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Путин официально признал удары ATACMS и Storm Shadow и обратился в Россию

Украина активно обращалась в страны Европы и США с просьбой дать разрешение на удары по территории России дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS и крылатыми Storm Shadow.

21 ноября 2024, 20:05
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Лиля Воробьева

По территории России были нанесены удары ракетами ATACMS и Storm Shadow, поразившими объекты в Курской и Брянской областях.

Путин официально признал удары ATACMS и Storm Shadow и обратился в Россию

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления.

По словам Путина, удары продолжались в течение двух дней. Он утверждает, что 19 ноября были зафиксированы запуски шести ракет ATACMS, а 21 ноября – применение систем Storm Shadow.

"Были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях", — отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин лично ответил, чем Россия ударила по Украине . президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к гражданам России. Диктатор сообщил, что Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины, объясняя это ответом на удары, нанесенные американским и британским оружием по российской территории.

Также он отметил, что это был ответ на разрешение западных партнеров Украины наносить удары по территории России. Добавляя традиционные для него заявления, Путин заявил, что в мире якобы нет средств противодействия российским ракетам "Орешник".
 Также "Комментарии" писали о том, что удар межконтинентальной баллистикой по Днепру. В Воздушных силах подтвердили, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда. Можно ли сказать, что Путин перешел от угроз к реальному бряцанию ядерной бомбой? Ведь нет никакого смысла запускать баллистическую ракету с дальностью поражения до 6000 км на расстояние 800 км.
 



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