Пресс-конференции кремлевского диктатора Владимира Путина и главы Минобороны РФ Андрея Белоусова четкое свидетельство того, что в ближайшее время переговоров о мире не будет, считает политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин

"Путин принял решение отказаться от переговоров. Как минимум на ближайшие месяцы", — подчеркнул эксперт.

По его словам, такое решение было принято после того, как заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев побывал в Китае.

Это произошло после консультаций Медведева в Пекине и КНР готовы в этом поддерживать Россию. Китай, судя по всему, хочет, чтобы Трамп обратился к нему с просьбой усмирить Путина и потому ждет", — считает Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Путин заявил, если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере. Запад доводит Россию до красного предела, заявил Путин и традиционно упомянул ракеты "Орешник", которые сейчас РФ использует в качестве пугалки для стран Запада.

Также "Комментарии" рассказывали , что заместитель председателя Совбеза террористической России Дмитрий Медведев после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином заявил, что РФ готова возобновить переговоры с Украиной, но при условии, что Киев примет во внимание все замечания, ранее озвученные диктатором Владимиром Путиным. Именно это заявление указывает на то, что в РФ решили отвергнуть все предложения новоизбранного президента США по переговорам о мире. При этом лидер Китая не исключил предложение Трампа по переговорам между РФ и Украиной, просто он не считает, что процесс необходимо ускорять.



