Визит заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Китай завершен двумя "договоренностями", говорит политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин

Во-первых, говорит он, кремлевский диктатор Владимир Путин, судя по всему, пообещал приезиденту КНР Си Цзиньпину то, чего и так не собирался делать: не применять ядерное оружие.

"Что касается "Орешника", он оставляет за собой эту опцию. Во-вторых, Путин пока не будет садиться за стол переговоров. И это вполне устраивает Китай, который ждет, когда Трамп обратится к Си с предложением надавить на Путина", — отметил политолог.

По его мнению, в Кремле прекрасно понимают, что неожиданное приглашение лидера Китая на инаугурацию может привести к тому, что Китай и США могут сепаратно от РФ сесть за стол переговоров и попытаться начать говорить о Ялте-2. Именно поэтому, считает Денисенко, Путин попытается интенсифицировать действия: мясные штурмы и обстрелы энергетики плюс при необходимости может применить "Орешник".

По словам Денисенко, ничего нового не произошло, кроме того, что в ближайшее время в переговорную игру попытается уже предметнее вмешаться Китай.

"Отдельно стоит отметить: возможное появление Китая в этих переговорах окончательно превратит Украину в один из многих пунктов к обсуждению. И нам уже сейчас нужно писать возможные сценарии развития событий", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Заместитель председателя Совбеза террористической России Дмитрий Медведев после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином заявил, что РФ готова возобновить переговоры с Украиной, но при условии, что Киев примет во внимание все замечания, которые ранее озвучил диктатор Владимир Путин.



