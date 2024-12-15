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Ткачик Олеся
Визит заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Китай завершен двумя "договоренностями", говорит политолог Вадим Денисенко.
Владимир Путин
Во-первых, говорит он, кремлевский диктатор Владимир Путин, судя по всему, пообещал приезиденту КНР Си Цзиньпину то, чего и так не собирался делать: не применять ядерное оружие.
По его мнению, в Кремле прекрасно понимают, что неожиданное приглашение лидера Китая на инаугурацию может привести к тому, что Китай и США могут сепаратно от РФ сесть за стол переговоров и попытаться начать говорить о Ялте-2. Именно поэтому, считает Денисенко, Путин попытается интенсифицировать действия: мясные штурмы и обстрелы энергетики плюс при необходимости может применить "Орешник".
По словам Денисенко, ничего нового не произошло, кроме того, что в ближайшее время в переговорную игру попытается уже предметнее вмешаться Китай.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Заместитель председателя Совбеза террористической России Дмитрий Медведев после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином заявил, что РФ готова возобновить переговоры с Украиной, но при условии, что Киев примет во внимание все замечания, которые ранее озвучил диктатор Владимир Путин.
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