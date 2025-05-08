В параде на Красной площади в столице государства-агрессора РФ будет участвовать расчет военнослужащих Китая. Эту информацию озвучил российский диктатора Владимир Путин, открывая переговоры в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином 8 мая. Таким образом хозяин Кремля сделал тонкий намек украинской стороне, что в случае удара по центру Москвы пострадать могут не только российские военные, но и китайские, а это уже совсем другая история.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российский диктатор отметил, парадный расчет военнослужащих из Китая, который примет участие в военном параде в Москве 9 мая, будет самым большим из иностранных воинских контингентов.

"Вместе с китайскими друзьями твердо стоим на страже исторической правды, защищаем память о событиях тех лет, противодействуем современным проявлениям неонацизма и милитаризма", – заявил Владимир Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — помимо некоторых лидеров стран, которые не скрывают своей лояльности к российскому диктатору Владимиру Путину на парад по случают 80-летия Победы во Второй мировой войне в Москву приедут пять депутатов Европарламента. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание Der Spiegel.

Известно, что среди них – двое немецких политиков. Это депутаты от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених. Примечательно, что список приглашенных был заранее подан на утверждение, в частности, в Министерство обороны России.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному перемирию. В переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



