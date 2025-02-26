Путин определился с преемником и начал кампанию по передаче власти

В России появилась новая фигура, которая может стать преемником кремлевского диктатора Владимира Путина. Речь идет о Кирилле Дмитриеве – близком к окружению диктатора бизнесмена, который имеет тесные связи с его семьей. Он возглавляет Российский фонд прямых инвестиций, не только являясь другом дочери Путина Екатерины Тихоновой, но и участвовал в переговорах между США и Россией.

Владимир Путин

При этом, как отметил в эфире 24 канала общественный деятель Ростислав Мурзагулов, Путин фактически запустил операцию "преемник", постепенно передавая власть узкому кругу лиц.

"По сути, Путин назначил операцию "преемник" и начинает аккуратно передавать власть. Путин сам прошел такую операцию с Ельциным в 1999 году", – отметил эксперт.

По его словам, кроме Дмитриева в новой команде находится министр обороны Андрей Белоусов. Они оба представляют младшее поколение российской элиты, которое, хотя и не лучше, имеет несколько отличное от старой гвардии видение политики.

По словам Мурзагулова, после переговоров в Эр-Рияде позиции Дмитриева значительно укрепились, и теперь все будет зависеть от его способности убедить Запад ослабить санкции и вернуть Россию на международную арену. Однако, отметил эксперт, в Кремле далеко не все поддерживают эту стратегию. Среди давних соратников Путина есть те, кто категорически против передачи власти Дмитрию и его союзникам.

По мнению эксперта, противостояние между двумя лагерями может привести к внутренней борьбе за власть, что станет решающим фактором для будущего кремлевской верхушки. От ее результата будет зависеть не только политический курс России, но и судьба отдельных высокопоставленных чиновников, ведь в случае поражения некоторые могут оказаться за решеткой или просто "исчезнуть".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дмитриева называют наиболее опасным переговорщиком от России.



