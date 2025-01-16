Путин определился с тактикой нападения на Европу: какой проверенный метод уже использует

Россия не прекращает провокаций, направленных против западных стран. В частности, глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что Москва планировала "акты воздушного террора" не только против Польши, но и авиакомпаний в разных странах мира. В частности, на польскую территорию неоднократно залетали российские дроны и ракеты, однако должной реакции на это до сих пор нет.

Владимир Путин

На самом деле, как отметил в эфире 24 канала политолог Максим Джигун, когда Москва не получает адекватного ответа, это стимулирует кремлевского диктатора Владимира Путина к эскалации.

"Он считает это слабостью и начинает активизироваться для того, чтобы эти провокации были более серьезными и несли больше последствий для мирового сообщества, в частности для европейцев", — отметил политолог.

При этом он напомнил, что во время Второй мировой войны использовалась так называемая "тактика салями" – постепенные провокации и диверсии, которые не вызывали бы решительной реакции, но систематически ослабляли противника.

По словам Джигуна, Россия взяла на вооружение этот подход и активно его применяет. Отсутствие реакции со стороны Запада только усиливает следующие действия Кремля.

В то же время Польша, как страна восточного фланга НАТО, играет ключевую роль в противодействии угрозам. Варшава активно модернизирует свою армию, закупает новое вооружение и строит инфраструктуру, включая железную дорогу в Калининградскую область и границу с Беларусью, чтобы оперативно реагировать на возможные провокации.

При этом политолог добавил, что Соединенные Штаты возлагают на Польшу особые надежды, что подчеркивает Дональд Трамп, который, несмотря на небольшое количество союзников в ЕС, поддерживает сотрудничество с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Трамп может на него полагаться, и, думаю, что у них будет еще не один разговор по поводу того, как противодействовать России. Дуда сможет дать определенные предложения Трампу, и наверняка они будут очень проукраинскими", – предположил Джигун.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил информацию СМИ о российских попытках диверсий против авиакомпаний по всему миру. По его словам, если бы они удались Путину, это имело бы трагический сценарий.



