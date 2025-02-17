Путин осознает, что Украина может победить: когда наступит критический период для РФ

Российские власти сталкиваются с растущими трудностями в финансировании войны, что заставляет кремлевского диктатора Владимира Путина увеличивать выплаты, чтобы мотивировать людей подписывать контракты, отметил в эфире 24 канала доктор экономических наук Александр Савченко. При этом он обратил внимание, что российские банки уже два года вынуждены кредитовать военно-промышленный комплекс. В частности, по правительственному указанию они выдали кредиты в 300 миллиардов долларов, что даже превышает официальные расходы на оборонную сферу. Однако банки отдавали себе отчет, что эти кредиты не будут возвращены, и сейчас Россия приближается к финансовому краху, подчеркнул эксперт.

Владимир Путин

По его словам, чтобы предотвратить банкротство десятков предприятий ВПК, Кремль продолжает печатать деньги и поддерживать их через бюджет. Это только усугубляет инфляцию, отмечает Савченко.

Он добавил, что отход России от рыночной экономики уже начался, и чем дальше будет продвигаться, тем быстрее начнется реальное сокращение военных расходов. Савченко убежден, что в 2025 году Путин будет вынужден значительно снизить финансирование армии. Банки не будут больше выдавать принудительные кредиты, а обещанное увеличение расходов на оборонку на 22% останется только на бумаге, поскольку инфляция и девальвация фактически их "съедают".

"Все это будет существенным преимуществом для Украины. Если Европа и США увеличат свою поддержку, то уже в сентябре – октябре 2025 года произойдет перелом ситуации. Наше государство может получить преимущество как по количеству оружия, боеприпасов, так и людей", — отметил Савченко.

Именно поэтому, говорит эксперт, понимая этот сценарий, Путин постарается максимально давить до осени 2025 года. Если же расходы на войну сократятся, русская армия начнет терпеть поражение. Глава Кремля отдает себе отчет, что до конца лета или начала осени 2025 года ему придется идти на договоренности. И именно тогда Дональд Трамп, как ожидается, начнет оказывать давление на Путина, что откроет новые возможности для Украины, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ отвергла любые территориальные уступки Украине.



