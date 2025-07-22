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Путин отказывается от встречи с Зеленским: в Кремле нашли оправдание

В Кремле ответили, почему Владимир Путин отказывается от встречи с Зеленским.

22 июля 2025, 13:47 comments1167
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет обсуждений темы о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, поскольку переговорный процесс по урегулированию продолжается. Как оправдание, представитель Путина заявил о существовании запрета в Украине на переговоры с главой Кремля.

Путин отказывается от встречи с Зеленским: в Кремле нашли оправдание

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о возможной встрече Зеленского и Путина, отметив, что такие разговоры преждевременны.

"Во-первых, запрет на ведение переговоров с Россией еще действует. Это очевидный факт. Во-вторых, тема переговоров достаточно сложная. Кроме других вопросов, нужно будет обсуждать проекты меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда. Поэтому сначала нужно много поработать, перед тем как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высоком уровне", — сказал Песков.

30 сентября Зеленский подписал указ от СНБО о "невозможности проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным". Однако в начале 2025 года Зеленский объяснил, что запрет действует для всех, кроме президента Украины.

В мае Зеленский призвал к личной встрече с Путиным, которую назначил в Турции. Несмотря на приезд президента Украины, российский диктатор отказался. По словам президента, только Путин в РФ решаешь, когда закончится война, поэтому нужно говорить напрямую с ним.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Песков раскрыл тему третьего раунда переговоров Украины и России в Стамбуле.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили о готовности Путина закончить войну в Украине, но только на условиях России.



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