Путин отказывается от встречи с Зеленским: в Кремле нашли оправдание

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет обсуждений темы о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, поскольку переговорный процесс по урегулированию продолжается. Как оправдание, представитель Путина заявил о существовании запрета в Украине на переговоры с главой Кремля.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о возможной встрече Зеленского и Путина, отметив, что такие разговоры преждевременны.
30 сентября Зеленский подписал указ от СНБО о "невозможности проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным". Однако в начале 2025 года Зеленский объяснил, что запрет действует для всех, кроме президента Украины.
В мае Зеленский призвал к личной встрече с Путиным, которую назначил в Турции. Несмотря на приезд президента Украины, российский диктатор отказался. По словам президента, только Путин в РФ решаешь, когда закончится война, поэтому нужно говорить напрямую с ним.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Песков раскрыл тему третьего раунда переговоров Украины и России в Стамбуле.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили о готовности Путина закончить войну в Украине, но только на условиях России.