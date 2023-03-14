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Путин отметился странным заявлением на авиазаводе в Улан-Удэ (ВИДЕО)

Путин 14 марта с рабочим визитом отправился в Бурятию

14 марта 2023, 23:25
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава Кремля во время своего рабочего визита в Бурятию, где он посетил авиационный завод, отметился новым идиотским заявлением. Путин предложил рабочим "хрюкнуть", чем очень их насмешил.

Путин отметился странным заявлением на авиазаводе в Улан-Удэ (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В ходе встречи рабочие спросили Путина о проблемах выполнения государственных оборонных заказов на фоне острого дефицита кадров. В ответ он сказал, что проблемы разрешаются благодаря трудностям.


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"Если ничего не мешает, нужно спать ложиться. Можно хрюкнуть сразу", — попытался пошутить Путин

Известно, что в ходе рабочей поездки российский президент планирует провести совещание по развитию дальневосточных городов России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин прямо ответил, кто подозревается в подрыве "Северных потоков". 14 марта российский президент Владимир Путин сделал несколько заявлений по поводу подрыва "Северных потоков" Он заявил, что не верит в причастность украинских активистов к взрыву на "Северных потоках". Он сказал, что к этому могут быть причастны США. Путин посетовал, что Россию не допускают к месту взрыва. Именно поэтому расследование проводить сложно. Путин прямо намекнул, что теракт на газопроводах был совершен на государственном уровне, "никакие любители" этого сделать не могли. Он назвал информацию о причастности украинских активистов к взрыву на "Северных потоках" — "чепухе". По его словам, это могли сделать США, чтобы продавать свой сжиженный газ.

Также "Комментарии" писали о том, что Кадыров набросился на русских солдат . Руководитель Чечни Рамзан Кадыров неожиданно жестко раскритиковал российских окупантов, жалующихся на "снарядный голод" и посоветовал им "терпеть" нехватку боеприпасов.




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