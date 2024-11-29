Путин отомстит Украине за провалы и позор в Сирии: чего следует ожидать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выигрывает у кремлевского диктатора Владимира Путина сирийскую партию, считает политолог Сергей Таран. По его словам, прокси Турции громят ставленников российского режима в Алеппо — город, где останется навсегда немало российских наемников.

Владимир Путин

Для Украины это означает две новости, одна из которых плохая, а другая хорошая, считает эксперт.

"Плохая новость в том, что Путин будет еще больше усиливать обстрелы Украины — только таким образом он может забить медийный шум от сирийского позора. Хорошая новость в том, что поражение Асада обнаружило слабость российского режима. Куда там Путину соревноваться с США или Китаем, если удержать марионеточный режим в Сирии для него проблема!" – подчеркнул Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 27 ноября военные группировки антиасадовской оппозиции "Гаят Тахрир аш-Шам" и "Сирийская национальная армия" начали масштабное наступление на Алеппо. Момент для удара выбрали удачно, потому что союзники президента Башара Асада ослаблены.

Северные и восточные районы Сирии, и в частности Алеппо, контролирует ливанская Хезболла (под руководством иранского КСИР), но ее руководство пока уничтожено Израилем. Поэтому отряды Хезболлы в основном убегают, а не сопротивляются. "Другой "меч Асада", российская армия, увязла в Украине. Поэтому боевики продвигаются достаточно бодро, арабские источники сообщают, что правительственные войска Асада за 1,5 дня потеряли более 50 поселений, 15 военных укрепленных пунктов и всю провинцию Западное Алеппо.

Вчера Асад срочно вылетел в Москву, просить Путина о помощи. Однако момент для сирийского президента максимально неудачен, потому что его российский коллега сейчас занят игрой в "Орешнике", и ему явно не до сирийских проблем.



