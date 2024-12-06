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Путин отправляет решать проблемы на Курщину «кризисного менеджера»: что о нем известно

Александр Хинштейн был назначен на должность губернатора Курской области в качестве кризисного управленца

6 декабря 2024, 20:20
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Лиля Воробьева

В Курской области, которая с августа 2024 частично находится под контролем Вооруженных сил Украины, в третий раз за год сменился губернатор. Новым временным исполняющим обязанности главы региона стал Александр Хинштейн, известный как депутат Государственной думы нескольких созывов, бывший советник Росгвардии и журналист. Это решение было принято российским президентом Владимиром Путиным, назвавшим назначение Хинштейна необходимым в рамках "кризисного управления". Об этом сообщает BBC.

Путин отправляет решать проблемы на Курщину «кризисного менеджера»: что о нем известно

Александр Хинштейн (фото из открытых источников)

Замена главы области произошла поздно вечером в четверг. Как стало известно, Путин предложил временно возглавить регион 50-летнему Александру Хинштейну, ранее представлявшему Нижегородскую и Самарскую области в Госдуме, возглавляя комитет по информационной политике. В 2016-2018 годах он работал советником главы Росгвардии Виктора Золотова. Объясняя свой выбор, Путин отметил: "Сейчас там востребовано кризисное управление безусловно в ситуации, в которой Курская область сейчас находится. Самое главное, нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем".

Хинштейн, комментируя свое назначение на встрече с президентом, подчеркнул, что для него это "большое счастье и честь быть назначенным в непростой регион" и добавил, что приступит к выполнению своих обязанностей в кратчайшие сроки. Процесс замены Алексея Смирнова, возглавлявшего Курскую область с мая, был начат еще в начале ноября. Как отмечает издание "Верстка", внесенное в реестр "иноагентов" в России, окончательное решение по кандидатуре Хинштейна было принято накануне объявления.

Александр Хинштейн до своего назначения имел связей с Курской областью. Его опыт в основном связан с работой в Госдуме, где он долгое время возглавлял комитет по информационной политике. Впрочем, назначение состоялось, учитывая его предыдущий опыт в сфере коммуникации и взаимодействия с общественностью во время работы в Росгвардии.

Назначение нового руководителя региона вызвало смешанные реакции. С одной стороны опыт Хинштейна в политической деятельности и пиаре может способствовать налаживанию диалога с местным населением и властными структурами. С другой стороны, его слабая связь с регионом и отсутствие прямого опыта в управлении кризисами вызывают сомнения в возможности эффективного решения проблем области.

Курская область, где часть территории контролируется Вооруженными Силами Украины, остается зоной активных боевых действий. В таких условиях реализация любых управленческих инициатив значительно усложняется. Назначение Хинштейна является попыткой Кремля стабилизировать ситуацию в регионе, однако остается вопрос, сможет ли новый руководитель использовать свой политический опыт для решения неотложных вызовов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин ненавидит жителей Курщины



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Источник: https://www.bbc.com/russian/articles/c623494yj8xo?ocid=wsrussian.social.in-app-messaging.telegram..russiantelegram_&fbclid=IwY2xjawG_x5ZleHRuA2FlbQIxMAABHUx85JOi_qwVIa_R9FkobtP9sxIkitQ7vlCpdyjVLUNZOuaoOGYh6hoqxg_aem_HU9i9bMyE3nDlC0FTp0aXg
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