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Путин отреагировал на планы Трампа аннексировать Гренландию

Путин заявил об "исторических корнях" США по поводу территориальных претензий на Гренландию.

сегодня, 10:33
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Автор:
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин назвал "серьезными планами" заявления президента США Дональда Трампа об установлении американского контроля над Гренландией, которая является автономной частью Дании. По его словам, США будут пытаться захватить самый большой в мире остров.

Путин отреагировал на планы Трампа аннексировать Гренландию

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время выступления на Международном Арктическом форуме отреагировал на заявления Трампа по поводу территориальных претензий США на Гренландию. Российский диктатор назвал позицию Трампа не обычным пустословием, а "серьезными планами" аннексии Гренландии.

"Все хорошо знают о планах США по присоединению Гренландии. Вы знаете, это только на первый взгляд может удивить кого-то. И глубоко ошибочно считать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного, речь идет о серьезных планах с американской стороны по Гренландии", — сказал Путин.

По его словам, планы администрации Трампа имеют "древние исторические корни" и связаны с геополитическими, экономическими и военными интересами США в Арктике. Путин добавил, что США хотели получить контроль над Гренландией еще в 19 веке, а также в течение прошлого столетия пытались купить остров.

О планах взять под контроль над Гренландией Трамп рассказал во время своего первого срока. После того, как он вернулся в Белый дом во второй раз, он снова стал заявлять о территориальных претензиях к Гренландии.

"Нам нужна Гренландия, и мир нуждается в том, чтобы мы имели Гренландию. Дания должна позволить нам захватить Гренландию. Посмотрим, что произойдет... Если вы посмотрите на корабли вокруг Гренландии: из Китая, России... если нас там нет, у нас не может быть национальной или международной безопасности", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Путин хочет поскорее договориться с Трампом по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на территориальные претензии Трампа и предложил забрать часть России.



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Источник: https://www.interfax.ru/world/1016989
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