Путин отреагировал на признание Трампа об окончании войны в Украине за 24 часа

"Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней", взялся философствовать российский диктатор Путин, комментируя слова Трампа об окончании войны в Украине. Глава Кремля уже традиционно принялся расхваливать усилия Трампа. Такое заявление он сделал во время брифинга на экономическом форуме в Минске.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин прокомментировал недавнее признание Трампа по окончании войны в Украине.

"Я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке. Он недавно заявил, что это оказалось сложнее, чем представлялось со стороны. Ну так и есть. Здесь ничего особенного нет. Одно дело смотреть со стороны, другое — погрузиться в проблему. Так же как я думаю происходит и на Ближнем Востоке",-

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп признал свое полное фиаско в войне с Украиной и назвал причину. Президент США Дональд Трамп признал, что прекращение войны России против Украины является сложнейшей задачей, обусловленной непростыми отношениями с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам проходившего в Гааге саммита НАТО.

Трамп подчеркнул, что его обещание прекратить войну в Украине в течение первых 24 часов после инаугурации было сказано с иронией и сарказмом.

"Война в Украине намного сложнее, чем кто-либо мог себе представить. Путин — очень сложный человек, а также у меня были определенные трудности в отношениях с Зеленским. Это гораздо труднее, чем большинство других войн", — отметил он.

Стоит напомнить, что Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании в США заявлял о своем желании остановить российское вторжение в Украину в кратчайшие сроки — через 24 часа после вступления в должность президента. После его инаугурации специальный посланник США в Украине Кит Келлог также заявлял о намерении достичь мира между двумя странами в первые 100 дней новой администрации.





