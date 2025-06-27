Путин отреагировал на признание Трампа об окончании войны в Украине за 24 часа

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Лиля Воробьева
"Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней", взялся философствовать российский диктатор Путин, комментируя слова Трампа об окончании войны в Украине. Глава Кремля уже традиционно принялся расхваливать усилия Трампа. Такое заявление он сделал во время брифинга на экономическом форуме в Минске.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Путин прокомментировал недавнее признание Трампа по окончании войны в Украине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп признал свое полное фиаско в войне с Украиной и назвал причину. Президент США Дональд Трамп признал, что прекращение войны России против Украины является сложнейшей задачей, обусловленной непростыми отношениями с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам проходившего в Гааге саммита НАТО.Трамп подчеркнул, что его обещание прекратить войну в Украине в течение первых 24 часов после инаугурации было сказано с иронией и сарказмом.
Стоит напомнить, что Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании в США заявлял о своем желании остановить российское вторжение в Украину в кратчайшие сроки — через 24 часа после вступления в должность президента. После его инаугурации специальный посланник США в Украине Кит Келлог также заявлял о намерении достичь мира между двумя странами в первые 100 дней новой администрации.