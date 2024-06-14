Путин отреагировал на соглашение о безопасности между Украиной и США

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал ничтожным соглашение о безопасности между США и Украиной. А все потому, утверждает он, что якобы украинские власти "не имели полномочий" на его подписание.
Владимир Путин
При этом, Путин считает, что соглашение с США подписывалось с "пропагандистской целью".
При этом он утверждает, что если со временем в Штатах проведут "серьезную юридическую экспертизу" подписанного соглашения, то возникнет якобы вопрос о том, что этот документ подписывал.
При этом он заявил, что якобы и Глобальный саммит мира в Швейцарии также направлен на то, чтобы придать Владимиру Зеленскому легитимности. Кремлевский диктатор продолжает настаивать на том, что якобы президент Украины утратил свои полномочия, а легитимной остается Верховная Рада.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин лично разгоняет фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы утратил легитимность, хотя это не так. На этот факт ему указал и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который посоветовал Путину считать внимательно Конституцию.
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Евгений
сегодня, 13:30
путин чорт, но это не значит что он сказал неправду. Так оно и есть.