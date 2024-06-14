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Путин отреагировал на соглашение о безопасности между Украиной и США

Кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что соглашение о безопасности, которое было подписано между Украиной и США, является ничтожным

сегодня, 14:17
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал ничтожным соглашение о безопасности между США и Украиной. А все потому, утверждает он, что якобы украинские власти "не имели полномочий" на его подписание.

Путин отреагировал на соглашение о безопасности между Украиной и США

Владимир Путин

"Теперь появился аналогичный документ с США с 21 мая текущего года. Закономерно встает вопрос о полномочиях и легитимности представителей украинской стороны, которые подписывают такие документы. Нам все равно, пусть подписывают, что хотят",
- сказал он.

При этом, Путин считает, что соглашение с США подписывалось с "пропагандистской целью".

"США и их сателлиты как-то хотят поддержать своих ставленников, придать им веса, легитимности",
- заявил Путин.

При этом он утверждает, что если со временем в Штатах проведут "серьезную юридическую экспертизу" подписанного соглашения, то возникнет якобы вопрос о том, что этот документ подписывал.

"Мне кажется, что все это блеф. Этот договоре ничтожен, а вся конструкция рассыплется",
- заявил кремлевский диктатор.

При этом он заявил, что якобы и Глобальный саммит мира в Швейцарии также направлен на то, чтобы придать Владимиру Зеленскому легитимности. Кремлевский диктатор продолжает настаивать на том, что якобы президент Украины утратил свои полномочия, а легитимной остается Верховная Рада.

"Именно Верховная рада является сегодня легитимным органом в отличие от исполнительной власти",
- заявил кремлевский диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин лично разгоняет фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы утратил легитимность, хотя это не так. На этот факт ему указал и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который посоветовал Путину считать внимательно Конституцию.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/966605
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Обсуждения

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Евгений

сегодня, 13:30

путин чорт, но это не значит что он сказал неправду. Так оно и есть.


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