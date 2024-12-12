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Путин отверг предложение Трампа по поводу начала переговоров: подробности

Трамп предложил остановить боевые действия в Украине и начать переговоры

сегодня, 15:32
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Ткачик Олеся

Заместитель председателя Совбеза террористической России Дмитрий Медведев после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином заявил, что РФ готова возобновить переговоры с Украиной, но при условии, если Киев примет во внимание все замечания, озвученные ранее диктатором Владимиром Путиным.

Путин отверг предложение Трампа по поводу начала переговоров: подробности

Владимир Путин

По мнению политолога Вадима Денисенко, именно это заявление указывает на то, что в РФ решили отвергнуть все предложения новоизбранного президента США по переговорам о мире.

"В переводе на человеческий язык это означает, что Путин отверг предложение Трампа о начале переговоров", — подчеркнул политолог.

При этом он добавил, что лидер Китая не отверг предложение Трампа по поводу переговоров между РФ и Украиной, просто он не считает, что процесс необходимо ускорять.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Медведев заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной по окончании войны, однако на условиях Москвы. При этом известно, что ранее кремлевский диктатор Путин заявил, что требует от Украины безъядерного, нейтрального и внеблокового статуса, в частности отказа от движения к членству в НАТО. Кроме того, ВСУ должны оставить четыре области, не полностью оккупированные Россией: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Кроме того, РФ хочет радикального сокращения Вооруженных сил Украины и особых условий для русскоязычных, в том числе и статус для русского языка как второго государственного.

Также "Комментарии" рассказывали , что очень вероятно, что кремлевский диктатор Владимир Путин не пойдет на переговоры, считает военкор Богдан Мирошников. По его словам, диктатор сам сделал все для того, чтобы "исключить" переговоры из повестки дня, заявив о минимальных целях РФ посредством контроля над четырьмя украинскими областями и Крымом.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid02zDw6hWWc6h8qHPZWNR95KcTPuetSnREXdtLu9Kr5L4sdk444FV4ApHfB1o9crVicl
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