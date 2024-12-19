Путин ответил, дал ли он политическое убежище Зеленскому и рассказал о его будущем

Путин цинично допустил политическое убежище Зеленскому, если оно появится вдруг в РФ "как черт из табакерки". Глава РФ также взял на себя роль прорицателя и заявил, что Зеленский якобы уедет за границу, как некоторые политики и его возьмут на содержание. Такое заявление сделал Путин на своей пресс-конференции.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Но Зеленского примут на содержание те люди, интересы которых он обслуживает", — заявил Путин

А потом Путин цинично добавил, что Россия могла бы предложить ему политическое убежище, поскольку страна в этом никому не отказывает.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во время прямой линии президента России Владимира Путина пользователи заметили ряд странных деталей в его поведении, мимике и жестах. К тому же Путин периодически кашлял и имел проблемы с произношением некоторых слов.

Также наблюдалось, что президент РФ активно использовал только правую руку для жестов, в то время как левая либо оставалась на столе, либо поднималась очень редко. Такие проявления могут свидетельствовать о нарушении иннервации части тела, что, вероятно, связано с состоянием здоровья. Впрочем, в сети также предполагается, что это может быть следствием косметологических процедур, таких как введение ботокса, хотя лоб и брови Путина оставались достаточно подвижными.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с любым представителем Украины, если он будет легитимным. В том числе Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским.

По его словам, "сейчас, если Украина действительно хочет идти по мирному урегулированию, они, конечно, в состоянии это сделать". "Они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят", – пояснил президент.

