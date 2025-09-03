Путин ответил Мерцу на его обвинение

Кремлевский диктатор во время своей пресс-конференции в Китае ответил на обвинение канцлера Германии Мерца. Соответствующие заявления он сделал во время своего брифинга.

Путин назвал слова Мерца "оскорблениями" и "неудачной попыткой снять с коллективного Запада ответственность за трагедию в Украине".

"Что касается высказываний, о которых вы только что сказали, мне вот Песков тоже об этом сказал буквально несколько минут назад, что я на этот счет думаю? Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну не с него лично, а со своей стороны и вообще с коллективного Запада, снять с себя ответственность за трагедию, которая происходит сейчас в Украине",- заявил Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле назвали Мерца словом из трех букв . Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине не закончится, пока Запад не приложит значительных усилий, чтобы заставить Россию пойти на мир. По его словам, для этого нужно сделать так, чтобы Москва не могла продолжать войну ни по экономическим, ни по военным причинам. В Кремле резко отреагировали на эти заявления Мерца.

Мерц заявил, что Путин пока не хочет идти на перемирие или заключение какого-либо мирного соглашения. Как следствие, канцлер считает, что Запад должен создать для этого основания и истощить Россию экономически, что лишить Путина возможностей поддерживать свою военную машину. Мерц добавил, что не видит смысла верить заявлениям Путина и назвал его военным преступником.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет принимать во внимание слова Фридриха Мерца, ведь тот якобы плохо говорил в сторону российского диктатора Владимира Путина.

"Мерц допустил в последнее время очень много плохих заявлений. Поэтому вряд ли его мнение сейчас можно принимать во внимание", — сказал Песков.

Представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала план окончания войны от Мерца.



"Истощавка не выросла, хер Мерц", — заявила российская дипломатка, возможно под словом "хер" подразумевая "herr", что с немецкого переводится, как "господин".









