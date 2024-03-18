logo

BTC/USD

67017.88

ETH/USD

3487.17

LTC/USD

81.54

USD/UAH

39.20

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин ответил на предложение Макрона о перемирии во время Олимпиады
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин ответил на предложение Макрона о перемирии во время Олимпиады

Путин снова говорит о мире, правда, на их условиях

сегодня, 17:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российский президент лично прокомментировал потенциальное предложение французского президента по поводу перемирия в Украине во время проведения Олимпиады-2024 в Париже. Недавно Эммануэль Макрон в интервью украинским СМИ, где заявил, что обратится в Россию с соответствующей просьбой . Слова главы Кремля цитируют Р-Спорт и kommersant .

Путин ответил на предложение Макрона о перемирии во время Олимпиады

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам Путина, он не знал о таких планах Макрона.

"Я не знаю об этом заявлении президента Франции. Мы готовы рассмотреть какие-либо вопросы, но всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации. Знаете, я все время говорил, еще раз повторяю, что мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются, а за, если они действительно серьезно, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года", — заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон будет просить Путина о временном перемирии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обратится к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой прекратить боевые действия на войне в Украине во время Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже.

Во время интервью в эфире телемарафона Эммануэль Макрон рассказал, что обратится к Владимиру Путину с призывом прекратить огонь.

Эммануэль Макрон также подчеркнул, что Россия и дальше будет соседом Украины географически, а российский народ, по мнению президента Франции, не поддерживает режим Путина. По словам французского лидера, Западу следует проводить разницу между российским народом и руководством во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости