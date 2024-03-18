Путин ответил на предложение Макрона о перемирии во время Олимпиады

Российский президент лично прокомментировал потенциальное предложение французского президента по поводу перемирия в Украине во время проведения Олимпиады-2024 в Париже. Недавно Эммануэль Макрон в интервью украинским СМИ, где заявил, что обратится в Россию с соответствующей просьбой . Слова главы Кремля цитируют Р-Спорт и kommersant .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам Путина, он не знал о таких планах Макрона.

"Я не знаю об этом заявлении президента Франции. Мы готовы рассмотреть какие-либо вопросы, но всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации. Знаете, я все время говорил, еще раз повторяю, что мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются, а за, если они действительно серьезно, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года", — заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон будет просить Путина о временном перемирии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обратится к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой прекратить боевые действия на войне в Украине во время Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже.

Во время интервью в эфире телемарафона Эммануэль Макрон рассказал, что обратится к Владимиру Путину с призывом прекратить огонь.

Эммануэль Макрон также подчеркнул, что Россия и дальше будет соседом Украины географически, а российский народ, по мнению президента Франции, не поддерживает режим Путина. По словам французского лидера, Западу следует проводить разницу между российским народом и руководством во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

