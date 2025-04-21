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Путин ответил на предложение Зеленского не бить по гражданским объектам и вспомнил удар по Сумам

Путин признался, что Россия наносит удары по гражданским объектам на войне против Украины, в частности, по атаке по Сумам.

сегодня, 17:22
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что рассмотрит предложение президента Украины Владимира Зеленского не бить по объектам гражданской инфраструктуры. По его словам, Москва в будущем ответит на эту инициативу.

Путин ответил на предложение Зеленского не бить по гражданским объектам и вспомнил удар по Сумам

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступил на премии "Служение", где прокомментировал возможность перестать совершать атаки по гражданским объектам, которую ранее предложил Владимир Зеленский. По словам российского диктатора, Кремль пока не исключает предложение, однако ответ последует после анализа.

"С этим нужно разобраться, это все предмет для столь тщательного исследования, возможно, и в двустороннем порядке. Следовательно, мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение на будущее", – ответил Путин.

Также глава Кремля отреагировал на российский ракетный удар по гражданскому объекту в Сумах, где погибли 35 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

"Всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру в Сумской области. Это гражданский объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области. Это те люди, которых Россия считает преступниками, которые должны были получить заслуженное возмездие за содеянное... Они и получили. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать", – сказал Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин объяснил, почему объявил о "пасхальном перемирии".

Также "Комментарии" писали, что американский генерал назвал украинский город, после захвата которого Путин может закончить войну. По его словам, это главная стратегическая цель России.



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Источник: https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/putin-zayavil-o-neobhodimosti-razobratsya-s-predlozheniem-kieva-ne-nanosit-udary-po-grazhdanskim-obektam
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