Путин ответил на предложение Зеленского не бить по гражданским объектам и вспомнил удар по Сумам

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что рассмотрит предложение президента Украины Владимира Зеленского не бить по объектам гражданской инфраструктуры. По его словам, Москва в будущем ответит на эту инициативу.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин выступил на премии "Служение", где прокомментировал возможность перестать совершать атаки по гражданским объектам, которую ранее предложил Владимир Зеленский. По словам российского диктатора, Кремль пока не исключает предложение, однако ответ последует после анализа.
Также глава Кремля отреагировал на российский ракетный удар по гражданскому объекту в Сумах, где погибли 35 человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин объяснил, почему объявил о "пасхальном перемирии".
Также "Комментарии" писали, что американский генерал назвал украинский город, после захвата которого Путин может закончить войну. По его словам, это главная стратегическая цель России.
Новости