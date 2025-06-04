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Путин ответил на предложение Зеленского о встрече

Владимир Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским.

сегодня, 17:51 comments2099
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Автор:
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече между лидерами стран. По его словам, Киев якобы пытается запугать Россию, поэтому Москва отказывается от переговоров на самом высоком уровне.

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время заседания с Кабмином отреагировал на возможность встретиться с Владимиром Зеленским для обсуждения вариантов окончания войны.

"Но сегодня, на фоне больших потерь, отступая по всей линии боевого столкновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла в организацию терактов. И в то же время просит приостановить боевые действия, просит о встрече на самом высоком уровне. Как проводить в подобных условиях такие встречи", — ответил Путин.

Путин считает, что прекращение огня будет использовано Украиной для "насильственной мобилизации, накачки оружием и подготовки терактов". По его словам, "киевский режим" перерождается в террористическую организацию из-за подрыва поездов в Брянской и Курской областях, которые по мнению Путина были "целенаправленным ударом по гражданским", несмотря на то, что Украина не взяла на себя ответственность за эти инциденты.

Также по словам российского диктора "у киевских властей нет элементарной политической культуры, позволяя себе прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина предложила России провести встречу Зеленского с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал россиян "идиотами" за их предложение во время переговоров в Стамбуле. В Кремле ответили на слова президента.



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