Начальник российского Генштаба Герасимов передал еще в январе Путину обоснование того, почему армию необходимо пополнить на 290-320 тысяч новых бойцов. Также позже он дополнительно аргументировал свою позицию: мобилизация вроде бы необходима, чтобы ускорить процесс освобождения Курской области. Об этом пишут российские паблики, ссылаясь на свои источники в Кремле.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Президент взял в известность предложения Герасимова, глава Генштаба в курсе и получил ответ. В настоящее время его инициативы переданы на обсуждение группе экспертов. Позже президент обсудит вопрос дополнительной мобилизации с Андреем Белоусовым. Будет принято взвешенное и своевременное решение", – сообщил источник в Кремле.

Так что пропагандисты пишут, что каким будет это решение, никто не берется говорить. Ибо все зависит якобы от множества факторов. В частности, от ситуации на фронте, продвижения войск, переговорного процесса.

Другой источник в Кремле. И отметило: "Решение вряд ли будет быстрым, ожидаю его не раньше марта".

В свою очередь, военный, близкий к Герасимову, прогнозирует, что серьезная мобилизация, вероятнее всего, начнется.

"Это логично. Тем более президент уже прислушался к нашим призывам пока не проводить частичную демобилизацию. Думаю, прислушивается и здесь. Но решение по президенту, поэтому давать точные прогнозы пока сложно", — подчеркнул собеседник.

Напомним, что "Комментарии" писали о безумных потерях российских кафиров на фронте. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Силы обороны уничтожили и повредили более 10 тыс. русских танков. Об этом 10 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на строительство Генштаба ВСУ. За 9 февраля потери РФ в танках составили девять машин, и теперь общая цифра по состоянию на утро 10 февраля – 10 тысяч подбит российский танк. Это очень хороший результат.

Кроме того, среди потерь окупантов – 850 490 военных, 370 самолетов, 20 813 бронемашин, 1059 систем ПВО и десятки тысяч единиц другой техники. Кроме того, оккупанты потеряли 20 813 артсистем, 331 вертолет, 1273 реактивные системы залпового огня и т.д.