Путин ответил на призывы Герасимова начать "большую мобилизацию" в РФ: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Начальник российского Генштаба Герасимов передал еще в январе Путину обоснование того, почему армию необходимо пополнить на 290-320 тысяч новых бойцов. Также позже он дополнительно аргументировал свою позицию: мобилизация вроде бы необходима, чтобы ускорить процесс освобождения Курской области. Об этом пишут российские паблики, ссылаясь на свои источники в Кремле.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Так что пропагандисты пишут, что каким будет это решение, никто не берется говорить. Ибо все зависит якобы от множества факторов. В частности, от ситуации на фронте, продвижения войск, переговорного процесса.
Другой источник в Кремле. И отметило: "Решение вряд ли будет быстрым, ожидаю его не раньше марта".
В свою очередь, военный, близкий к Герасимову, прогнозирует, что серьезная мобилизация, вероятнее всего, начнется.
Напомним, что "Комментарии" писали о безумных потерях российских кафиров на фронте. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Силы обороны уничтожили и повредили более 10 тыс. русских танков. Об этом 10 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на строительство Генштаба ВСУ. За 9 февраля потери РФ в танках составили девять машин, и теперь общая цифра по состоянию на утро 10 февраля – 10 тысяч подбит российский танк. Это очень хороший результат.Кроме того, среди потерь окупантов – 850 490 военных, 370 самолетов, 20 813 бронемашин, 1059 систем ПВО и десятки тысяч единиц другой техники. Кроме того, оккупанты потеряли 20 813 артсистем, 331 вертолет, 1273 реактивные системы залпового огня и т.д.
Новости