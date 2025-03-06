Путин ответил на заявления Макрона и вспомнил историю

Путин ответил на заявления президента Франции Макрона, заявившего, что Европе нужно готовиться, потому что РФ не остановится. На его слова лично ответил Путин, комментируя это, вспомнил Наполеона. Такое заявление глава Кремля сделал на встрече с сотрудницами и подопечными московского филиала фонда "Защитники Отечества".



Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин ответил Макрону, вспомнив о судьбе Наполеона.

"Есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. С такими ребятами не получится", — заявил он.

Затем Путин заявил женщинам, которые были на встрече, что якобы их сыновья остановят любую угрозу для РФ.

"Да, вот именно это я хотел сказать. А с такими ребятами, как ваш сын, его друзья, товарищи, это не получится", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о главных аспектах сильной речи Макрона . Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации предупредил французов, что к 2030 году Россия мобилизует 3 миллиона. воинов и изготовит 4000 танков, и поэтому Европе нужно вооружаться. А еще Макрон на следующей неделе собирает начальников штабов стран, которые готовы гарантировать мир в Украине.

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова считает, что на скорую миротворческую миссию европейских стран не стоит надеяться.

"Процесс согласования условий прекращения огня займет еще много времени. Вполне возможно, что Россия будет категорически против. В принципе они уже об этом говорят. Также и США могут иметь свою, отличную, позицию по этому поводу. Но то, что Европа готовится к этому – это хорошо. Ну и хорошо, что Макрон взял на себя миссию лидера, координатор европейских". европейской безопасности, показывает, как все это касается не только судьбы Украины, но и всей Европы", – прокомментировал эксперт.

