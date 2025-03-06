Путин ответил на заявления Макрона и вспомнил историю

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Лиля Воробьева
Путин ответил на заявления президента Франции Макрона, заявившего, что Европе нужно готовиться, потому что РФ не остановится. На его слова лично ответил Путин, комментируя это, вспомнил Наполеона. Такое заявление глава Кремля сделал на встрече с сотрудницами и подопечными московского филиала фонда "Защитники Отечества".
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Путин ответил Макрону, вспомнив о судьбе Наполеона.
Затем Путин заявил женщинам, которые были на встрече, что якобы их сыновья остановят любую угрозу для РФ.
Напомним, что "Комментарии" писали о главных аспектах сильной речи Макрона . Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации предупредил французов, что к 2030 году Россия мобилизует 3 миллиона. воинов и изготовит 4000 танков, и поэтому Европе нужно вооружаться. А еще Макрон на следующей неделе собирает начальников штабов стран, которые готовы гарантировать мир в Украине.
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова считает, что на скорую миротворческую миссию европейских стран не стоит надеяться.
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