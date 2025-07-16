Путин ответил Трампу на его ультиматум: какое послание передал

Последнее массированное нападение Российской Федерации на Украину стало ответом Кремля на ультиматум президента США Дональда Трампа.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Такое мнение высказал аналитик Sky News по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк. По его убеждению, именно таким образом Россия посылает миру сигнал, который вряд ли понравится американскому лидеру.

"Послание, которое россияне присылают остальному миру, заключается в том, что они продолжают. Россия наносит удары по городам по всей Украине, которые имеют как военное, так и гражданское значение", — отметил Кларк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп выдвинул Кремлю 50-дневный ультиматум: Москва должна согласиться на мирное соглашение по Украине, иначе ее ожидают беспрецедентные санкции против энергетического сектора. Такой "мирный дедлайн", как отмечает Associated Press, фактически дает России шанс продолжить летнее наступление на фронте.

"Это последняя возможность для России завершить войну на приемлемых условиях", — заявил Трамп. "Если они откажутся — мы введем энергетические санкции, которых они еще не видели".

Сейчас российские войска концентрируются на восточном направлении, пытаясь взять Покровск и Константиновку в окружение. Если эти города падут, перед армией РФ откроется путь к Краматорску, Славянску, а дальше — к Днепру. Впрочем, украинская оборона остается устойчивой. Войска ВСУ активно применяют дроны для разведки и точечных ударов, чем существенно тормозят продвижение врага. Командиры сообщают о постоянном, но медленном давлении со стороны России, что сопровождается большими потерями с ее стороны.