Путин озвучил свой результат разговора с Шольцом

Президент России Владимир Путин заявил, что его последний телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом был сосредоточен преимущественно на вопросах, связанных с Украиной.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Эту информацию распространяют русские средства массовой пропаганды.

"Путин сообщил, что основной темой разговора с Шольцом была Украина, и все стороны "остались при своих мыслях", – говорится в сообщениях российских медиа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц рассказал детали неприятного телефонного разговора с Путиным . Канцлер Германии Олаф Шольц поделился деталями телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, разговор с Путиным был сложным и неприятным.

В эфире телеканала ZDF Олаф Шольц рассказал о чем говорил с Путиным. По его словам, российский диктатор повторил свои аргументы начала войны, вместо этого Шольц указал ему в свою поддержку Украины и причины такой позиции Германии, призвав вывести войска РФ с оккупированных территорий.

Шольц заметил, что озвученные Путиным причины для войны "не соответствуют действительности". Также немецкий канцлер, говоривший с Путиным телефоном в первые месяцы войны указал, что разговор с главой Кремля снова был неприятным.

Также Шольц повторил, что против передачи Украине ракет Taurus. По его словам, граждане Германии считают это оружие "опасным" для атак на цели внутри России.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин выдал новую угрозу для Украины. Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия Соответствующее заявление сделал Владимир Путин на пресс-конференции на саммите ОДКБ в Казахстане. Его слова цитируют русские СМИ.

