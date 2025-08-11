Путин панически боится Трампа накануне встречи в США: названа поразительная причина

15 августа 2025 года на Аляске состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина — и это место выбрано не случайно, считает Financial Times. Оно символически отражает мировоззрение Кремля, ведь, в отличие от агрессивного захвата части территории Украины, продажа Аляски США в XIX веке была результатом мирного соглашения. В то же время, это историческое напоминание о том, что государственные границы — не константа, а земля может становиться инструментом в большой геополитической игре.

По мнению авторов материала, Путин не готов жертвовать своими максималистскими целями в отношении Украины. Его не останавливает ни сложная ситуация на фронте, ни внутренние экономические ограничения. Однако Кремль фокусируется на сохранении контакта с Трампом, который потенциально может вернуться к власти в США.

"У Путина нет стимула прекращать войну сейчас. Для него важно удерживать внимание Трампа", — убеждена Александра Прокопенко, аналитик Центра Карнеги "Россия-Евразия".

В то же время профессор российской политики из Кингс-Колледжа в Лондоне Сэм Грин считает, что запланированная встреча является следствием стратегического тупика, в который загнали себя оба лидера. С одной стороны, Путин не хотел бы демонстрировать слабость, объявляя о каких-либо договоренностях в термины, которые озвучивает Трамп. С другой стороны, сам Трамп понимает, что новые санкции могут не дать ожидаемого результата, и это вызывает его беспокойство.

Несмотря на то, что российская экономика сейчас находится в худшем состоянии, чем когда-либо за последние три года, эта слабость еще не критическая для изменения позиции Кремля.

"Для Путина угроза санкций является симптомом разочарования Трампа. Путин больше озабочен растущим разочарованием Трампа, чем влиянием новых санкций", – отмечает Сэм Грин.

Как уже писали "Комментарии", предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированная на Аляске, не обязательно обречена на провал. Она вполне может стать началом переговорного процесса, который приведет к прекращению войны, даже если речь пойдет о болезненных территориальных компромиссах. Однако успешный результат возможен только при условии, что Трамп выступит с четко сформулированными требованиями Кремля, отмечает The Washington Post.