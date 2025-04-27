Путин перехитрил Трампа и уже имеет первую победу: тревожные детали

Президент США Дональд Трамп постепенно отдает себе отчет, что наладить взаимодействие с кремлевским диктатором Владимиром Путиным значительно сложнее, чем он рассчитывал. Впрочем, он пополнил список американских лидеров, которым не удалось привлечь Россию к конструктивному сотрудничеству, пишет CNN.

Владимир Путин

По данным издания, попытки администрации Трампа заключить соглашение о прекращении войны в Украине практически остановились, несмотря на активные дипломатические усилия. С момента возвращения в Белый дом Трамп провел как минимум два длинных телефонных разговора с Путиным и несколько раз отправлял в Москву своего спецпредставителя Стива Виткоффа. Однако ни одна из этих инициатив не принесла результата.

Более того, отмечает CNN, Виткофф не только не достиг договоренностей, но и начал озвучивать некоторые позиции Кремля.

"Переговоры проходят отлично – по крайней мере для Путина. Он не планирует прекращать войну, но уже добился возобновления дипломатических контактов с США", – прокомментировала эксперт по внешней политике и бывшая сотрудница Национального разведывательного совета США Анджела Стент.

Глава отдела внешней политики Центра новых евразийских стратегий Джон Лафф подчеркивает, что Путин играет на затягивание времени, надеясь, что впоследствии Украина окажется в худшей позиции, а Вашингтон и европейские партнеры будут давить на Киев, заставляя согласиться с условиями Москвы.

Журналисты напоминают, что стратегия затягивания, создания неразберихи и уклонения от четких ответов является классическим приемом российских переговорщиков, которые применяли эти методы еще во время мирных переговоров по Сирии.

По возвращении в Белый дом Трамп воспринимает мир в подобной Путину логике – как арену соперничества великих государств, считает Стент. Лафф добавляет, что многолетняя подготовка Путина в КГБ сформировала его умение манипулировать собеседниками, тщательно готовиться к переговорам и ориентироваться в деталях.

В материале также отмечается, что Путин активно использует различные дипломатические трюки – например, умышленно опаздывает на встречи, создает хаос или неожиданно меняет свою позицию, чтобы сбить оппонентов с толку.

Москва может сознательно затягивать переговоры, рассчитывая, что Трамп наконец потеряет терпение и откажется от попыток достичь мира. Первые признаки такого развития событий уже видны.

"Администрация Трампа стремится заключить соглашение, но не готова идти на значительные уступки: она отказывается обеспечить безопасность США, отправлять войска в Украину или существенно увеличивать помощь Киеву, чтобы заставить Россию идти на компромисс", — отметила директор по военному анализу в организации Defense Priorities Дженнифер Каванаг.

По ее словам, для Трампа важнее вывести США из украинского конфликта и стабилизировать отношения с Россией, а не обеспечить справедливый мир. И Путин прекрасно это понимает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе раскрыли все предложения Трампа по поводу войны, которые стали шоком для Украины.



