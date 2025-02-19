Путин перенес ежегодное обращение к Федеральному собранию: что произошло

Кремлевский диктатор Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к Федеральному собранию РФ, поскольку сосредоточен на подготовке к возможным переговорам с президентом США Дональдом Трампом.

Владимир Путин

Как сообщает Telegram-канал Faridaily, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил перенос даты выступления, однако не объяснил причины такого решения. Ранее мероприятие планировали провести в конце февраля, однако пока новая дата неизвестна.

По информации источников Faridaily, в Кремле пока поставили на паузу работу над посланием. В правительстве и администрации Путина признают, что диктатор сосредоточен, прежде всего, на контактах с США. Один из собеседников отметил: "Послание сейчас не является приоритетом. К тому же оно еще не готово".

Ежегодное обращение президента РФ в парламент является его конституционной обязанностью. В 2022 году Путин упразднил его на фоне полномасштабного вторжения в Украину, а в 2023 и 2024 годах выступления проходили в феврале.

Источники Faridaily указывают, что это не первый случай, когда Кремль корректирует график Путина из-за контактов с Трампом. В частности, в январе он отложил совещание с Совбезом поздравить Трампа с инаугурацией, а на прошлой неделе отменил заседание правительства ради телефонного разговора с американским лидером.

В последнее время Путин почти не появляется на публике. Кремль публикует только заранее записанные видео со встречами и телефонными переговорами, что позволяет ему избегать излишнего внимания.

По словам источников, Кремль сознательно избегает комментариев по поводу переговоров с США, опасаясь разрушить благоприятную атмосферу в отношениях с Вашингтоном. Даже на последнем совещании Путин не упомянул о переговорах, хотя накануне прошла первая официальная встреча представителей РФ и США за последние три года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин выставил Трампу неприемлемые условия.



