Путин пересел на бронепоезд, стоимостью в миллиард рублей

Бронепоезд был изготовлен еще лет 8 назад, однако Владимир Путин начал им ездить совсем недавно – во время полномасштабного вторжения в Украину. По данным проекта "Досье", в президентском бронепоезде четыре локомотива и 11 вагонов, у некоторых из них есть спецсвязь, пишут "Комментарии".

Путин ездит бронепоездом, потому что боится летать

По информации издания, последняя версия поезда была оборудована в 2014-2015 годах, но Путин начал регулярно ездить на нем незадолго до опрокидывания российских войск в границу с Украиной.

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"Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае", — уточняют источники.

Использование бронепоезда, совсем внешне не отличающегося от других российских поездов, продиктовано соображениями секретности . Ведь самолет и президентский отряд можно отследить с помощью различных сервисов. Для пассажирских поездов таких наблюдений не существует.

Что касается особенностей путинского бронепоезда, то, конечно - вагоны бронированные, а расписание движения корректируют лично под президента , чтобы ехать максимально быстро и без остановок. В этот спецпоезд входят: вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи. Существование спецпоезда – не секрет. Еще в 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев проводил в нем совещание . А ее ездить на бронепоезде могут только президент и премьер. Сам состав вагонов в поезде сборный, его отдельно формируют под каждую поездку. Секретных вагонов всего несколько, остальные — обычные СВ и купе.

Владимир Путин этим влечением публично пользуется крайне редко. Последний раз кремлевская прес-служба показала его в вагоне во время совещания почти 10 лет назад. Вместе с тем, что поезда снаружи никогда не демонстрировали. Ведь на крышах нескольких вагонов видны радиоантенны спецсвязи, хотя они и закрыты кожухами. Кроме того, на подвагонных колясках установлены три оси, а сами вагоны — шестиосные. При том, что стандартные пассажирские вагоны четырехосные. Усиленные оси могут говорить, что поезд бронирован.

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