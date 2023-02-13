logo

BTC/USD

21666.15

ETH/USD

1490.96

LTC/USD

89.71

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин пересел на бронепоезд, стоимостью в миллиард рублей
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин пересел на бронепоезд, стоимостью в миллиард рублей

Владимир Путин чем дальше, тем больше путешествует не своими самолетами, а поездом. Для этого он пользуется бронированным спецсоставом

сегодня, 18:18
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Бронепоезд был изготовлен еще лет 8 назад, однако Владимир Путин начал им ездить совсем недавно – во время полномасштабного вторжения в Украину. По данным проекта "Досье", в президентском бронепоезде четыре локомотива и 11 вагонов, у некоторых из них есть спецсвязь, пишут "Комментарии".

Путин пересел на бронепоезд, стоимостью в миллиард рублей

Путин ездит бронепоездом, потому что боится летать

По информации издания, последняя версия поезда была оборудована в 2014-2015 годах, но Путин начал регулярно ездить на нем незадолго до опрокидывания российских войск в границу с Украиной.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае", — уточняют источники.

Использование бронепоезда, совсем внешне не отличающегося от других российских поездов, продиктовано соображениями секретности . Ведь самолет и президентский отряд можно отследить с помощью различных сервисов. Для пассажирских поездов таких наблюдений не существует.

Что касается особенностей путинского бронепоезда, то, конечно - вагоны бронированные, а расписание движения корректируют лично под президента , чтобы ехать максимально быстро и без остановок. В этот спецпоезд входят: вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи. Существование спецпоезда не секретЕще в 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев проводил в нем совещание . А ее ездить на бронепоезде могут только президент и премьер. Сам состав вагонов в поезде сборный, его отдельно формируют под каждую поездку. Секретных вагонов всего несколько, остальные — обычные СВ и купе.

Владимир Путин этим влечением публично пользуется крайне редко. Последний раз кремлевская прес-служба показала его в вагоне во время совещания почти 10 лет назадВместе с тем, что поезда снаружи никогда не демонстрировалиВедь на крышах нескольких вагонов видны радиоантенны спецсвязи, хотя они и закрыты кожухами. Кроме того, на подвагонных колясках установлены три оси, а сами вагоны — шестиосные. При том, что стандартные пассажирские вагоны четырехосные. Усиленные оси могут говорить, что поезд бронирован.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин готовится к "празднованию" годовщины вторжения в Украину: СМИ узнали новые подробности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dossier.center/train/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!