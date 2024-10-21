Путин планирует возобновить практику сталинских времен: о чем идет речь

Глава РФ Владимир Путин восстанавливает сталинские спортивные парады. Почему российский диктатор решил возобновить такую практику, сообщили в Центре противодействия дезинформации, сообщает портал "Комментарии".



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По данным ЦПД, Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади в центре Москвы по примеру проводившихся во времена правления Сталина.

“Пропаганда кремля часто апеллирует к “славному советскому прошлому”. Спортивные парады были важным звеном в советской пропаганде 30-х годов. Она была направлена на мобилизацию населения и демонстрацию его готовности к обороне в рамках подготовки ко Второй мировой войне, а также попыткой построить имидж СССР как "супердержавы" на международной арене", — убеждены в Центре.

По данным ЦПД, проведением подобных массовых мероприятий сегодня власти в РФ пытаются подкрепить веру россиян в "мощность" их государства для усиления поддержки среди населения политики кремля, в том числе войны против Украины.

В Центре также напомнили о работе нового раздела портала War & Sanctions – "Чемпионы террора". Он содержит данные о российских спортсменах, тренерах и спортивных функционерах, которые продолжают участвовать в международных соревнованиях и отбеливают репутацию России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские блогеры влияют на настроения украинок, подталкивая их к разводу. Блогеры, которые выдают себя за экспертов, распространяют видео типа "10 причин, что он тебя перестал любить", "5 причин, что вам уже нужно развестись", "7 причин, что он тебя абъюзит" и так далее. Какое мнение об этом имеют психологи, читайте по ссылке.



