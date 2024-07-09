Путин поблагодарил Моди за его участие в решение «украинского кризиса»

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Ткачик Олеся
В Москве с двухдневным визитом находится премьер-министр Индии Нарендра Моди. Во время встречи с премьером кремлевский диктатор Владимир Путин поблагодарил его за участие в разрешении "украинского кризиса".
Моди и Путин
Помимо этого, диктатор обратил внимание, что это первый официальный визит Моди после его переизбрания на должность премьер-министра.
Он также заявил, что отношения между РФ и Индией – партнерские и привилегированные.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Моди прибыл в Москву 8 июля, в день, когда РФ ударила ракетой Х-101 по детской больнице, а также нанесла ракетный удар по роддому. Президент Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что Моди мало того, что приехал в Россию, так еще и обнимает самого кровавого преступника в мире.
Кроме того, известно, что Моди поддерживает идею проведения мирных переговоров между Украиной и РФ. Представитель Индии, который присутствовал на саммите мира в Швейцарии не подписал итоговое коммюнике, поскольку во встрече не принимала участие Россия.
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