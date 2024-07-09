В Москве с двухдневным визитом находится премьер-министр Индии Нарендра Моди. Во время встречи с премьером кремлевский диктатор Владимир Путин поблагодарил его за участие в разрешении "украинского кризиса".

Моди и Путин

"Я благодарю за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, конечно, прежде всего мирным путем", — сказал Путин во время переговоров с Моди.

Помимо этого, диктатор обратил внимание, что это первый официальный визит Моди после его переизбрания на должность премьер-министра.

"Между нашими странами очень давняя дружба, хорошие отношения, которые складывались десятилетиями", — отметил Путин.

Он также заявил, что отношения между РФ и Индией – партнерские и привилегированные.

"Мы с вами в постоянном контакте и главное внимание уделяем развитию торгово-экономических связей, развитие которых, безусловно, соответствует интересам как народа Индии, так и народов Российской Федерации", — сказал Путин, подчеркнув, что за первый квартал текущего года товарооборот прибавил 20%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Моди прибыл в Москву 8 июля, в день, когда РФ ударила ракетой Х-101 по детской больнице, а также нанесла ракетный удар по роддому. Президент Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что Моди мало того, что приехал в Россию, так еще и обнимает самого кровавого преступника в мире.

Кроме того, известно, что Моди поддерживает идею проведения мирных переговоров между Украиной и РФ. Представитель Индии, который присутствовал на саммите мира в Швейцарии не подписал итоговое коммюнике, поскольку во встрече не принимала участие Россия.



