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Путин подарил Ким Чен Ыну запрещенное оружие, нарушающее санкции ООН

Россия передала лидеру Северной Кореи запрещенные товары во время встречи Путина и Ким Чен Ына.

сегодня, 16:44
Автор:
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Slava Kot
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После встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, делегации стран обменялись подарками. Оказалось, что кремлевские подарки нарушают санкции ООН. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Путин подарил Ким Чен Ыну запрещенное оружие, нарушающее санкции ООН

Ким Чен Ын в шапке-ушанке. Фото из открытых источников

После совместных встреч обоих диктаторов Ким Чен Ын получил от Путина российскую винтовку. В Кремле заявили, что она "высочайшего качества". В свою очередь лидер КНДР также подарил президенту РФ винтовку, сделанную "мастерами Северной Кореи".


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Кроме того, Ким Чен Ын получил от России еще комплект современных легких бронежилетов, разработанных для десантных операций. Они имеют дополнительную защиту для рук, груди, паха и шеи. Также северокорейскому диктатору подарили шесть российских беспилотников. Таким образом, лидер КНДР получил запретное оружие.

"Это нарушает как минимум две резолюции Совета Безопасности ООН против Северной Кореи, за которые Москва голосовала", — отмечает издание Reuters.

Кроме винтовки, бронежилетов и беспилотников, Россия подарила Ким Чен Ыну перчатку от скафандра, который, по словам представителей РФ, был в космосе. Также лидер КНДР получил теплую меховую шапку-ушанку от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По мнению аналитиков, визит Ким Чен Ына в РФ связан с вторжением России в Украину. Кремль хочет получить дополнительное оружие, а взамен предлагает Северной Корее технологии для запуска баллистических ракет и космических спутников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын предложил Путину посетить Северную Корею. Каков ответ Кремля.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, к чему Путин уговорил Ким Чен Ына. Это касается временно оккупированных территорий.



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Источник: https://www.reuters.com/world/rifle-fur-hat-drones-north-koreas-kim-returns-with-gifts-russia-2023-09-18/
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