Путин подарил Ким Чен Ыну запрещенное оружие, нарушающее санкции ООН

После встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, делегации стран обменялись подарками. Оказалось, что кремлевские подарки нарушают санкции ООН. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Ким Чен Ын в шапке-ушанке. Фото из открытых источников

После совместных встреч обоих диктаторов Ким Чен Ын получил от Путина российскую винтовку. В Кремле заявили, что она "высочайшего качества". В свою очередь лидер КНДР также подарил президенту РФ винтовку, сделанную "мастерами Северной Кореи".

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Кроме того, Ким Чен Ын получил от России еще комплект современных легких бронежилетов, разработанных для десантных операций. Они имеют дополнительную защиту для рук, груди, паха и шеи. Также северокорейскому диктатору подарили шесть российских беспилотников. Таким образом, лидер КНДР получил запретное оружие.

"Это нарушает как минимум две резолюции Совета Безопасности ООН против Северной Кореи, за которые Москва голосовала", — отмечает издание Reuters .

Кроме винтовки, бронежилетов и беспилотников, Россия подарила Ким Чен Ыну перчатку от скафандра, который, по словам представителей РФ, был в космосе. Также лидер КНДР получил теплую меховую шапку-ушанку от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По мнению аналитиков, визит Ким Чен Ына в РФ связан с вторжением России в Украину. Кремль хочет получить дополнительное оружие, а взамен предлагает Северной Корее технологии для запуска баллистических ракет и космических спутников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын предложил Путину посетить Северную Корею. Каков ответ Кремля.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, к чему Путин уговорил Ким Чен Ына. Это касается временно оккупированных территорий.