Путин подаст сигнал, что готов обсуждать условия Трампа: в США сказали когда

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Ткачик Олеся
Кит Келлог, вероятный спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России, планирует визит в Киев в январе 2025 года. В ходе этого визита он намерен встретиться с ключевыми участниками предстоящих переговоров по мирному урегулированию российско-украинской войны. Впрочем, Келлог пока не намерен посещать Москву.
Владимир Путин
Хотя, как рассказал 24 Канала Борис Пинкус, общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана, визит в Россию может состояться только при определенных условиях.
Впрочем, по его словам, визит президента США в Москву выглядит маловероятным, даже в условиях дружеских переговоров. В качестве примера он напомнил, что встреча между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым состоялась не в Москве, а в Рейкьявике.
Однако, вероятно, она состоится в нейтральной стране, например в Саудовской Аравии или Турции. Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Эрдоган уже заявил о своей приоритетной цели – завершении войны России против Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Турция призвала к немедленному прекращению войны в Украине.
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