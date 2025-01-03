Путин подаст сигнал, что готов обсуждать условия Трампа: в США сказали когда

Кит Келлог, вероятный спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России, планирует визит в Киев в январе 2025 года. В ходе этого визита он намерен встретиться с ключевыми участниками предстоящих переговоров по мирному урегулированию российско-украинской войны. Впрочем, Келлог пока не намерен посещать Москву.

Владимир Путин

Хотя, как рассказал 24 Канала Борис Пинкус, общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана, визит в Россию может состояться только при определенных условиях.

"Судя по тону Владимира Путина и сложившейся сегодня в России экономической ситуации, я думаю, что пройдет около трех недель, или немного больше, когда будет сигнал из Москвы, что россияне готовы обсудить ряд вопросов, предложенных Трампом, и тогда Келлог может поехать в Москву", – предположил Пинкус.

Впрочем, по его словам, визит президента США в Москву выглядит маловероятным, даже в условиях дружеских переговоров. В качестве примера он напомнил, что встреча между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым состоялась не в Москве, а в Рейкьявике.

"Это я говорю о далеком будущем, если все вопросы будут согласованы и взаимоприемлемы, особенно для Украины, то может состояться встреча между Трампом и Путиным", — отметил Пинкус.

Однако, вероятно, она состоится в нейтральной стране, например в Саудовской Аравии или Турции. Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Эрдоган уже заявил о своей приоритетной цели – завершении войны России против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Турция призвала к немедленному прекращению войны в Украине.



