Путин поднимает ставки и зовет Трампа и бизнес США работать в России

Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например, в Красноярском крае. Такое заявление сделал глава Кремля Владимир Путин. Его слова цитируют русские паблики

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Вообще в США, если мне память не изменяет, они 60% необходимого алюминия производят сами, 40% получают из импорта. Вот 15% поступало из Российской Федерации. Основной импортер сегодня — Канада. Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн на американском рынке продать. держательное влияние на стабилизацию цен. Но, кроме этого, и что самое главное, на мой взгляд, это то, что мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе в этом направлении", — заявил он.

Кроме того, чтобы заинтересовать Трампа, он даже назвал конкретные места добычи в Краснодарском крае.

"Ну, например, в Красноярском крае еще в советские времена были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по производству алюминия. Ведь алюминий — это прежде всего энергия и, желательно, дешевая энергия. Гидроэнергия, она дешева, и, помимо всего прочего, она еще и такая, экологически чистая".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сообщил о серьезных переговорах с Путиным . Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным по окончании войны и совместных экономических проектов. Об этом он написал в своей социальной сети.

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны, а также о крупных соглашениях по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо", — отметил президент США.