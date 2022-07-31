Путин подписал новую Морскую доктрину и назвал главную угрозу России

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Кравцев Сергей
Президент России Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину, в которой назвал акваторию Черного моря "зоной национальных интересов", а также назвал угрозой НАТО. Как передает портал "Комментарии", документ официально обнародовали на сайте Кремля. Заявление Путина цитируют ряд российских СМИ, среди которых РБК, ТАСС.
Владимир Путин. Фото: ТАСС
В новой доктрине России обозначены "границы и зоны национальных интересов страны", прежде всего – в Арктике, Черном, Охотском и Беринговых морях.
Не обошлось и уже без традиционного хвастовства со стороны Москвы. Путин пригрозил, что в ближайшие месяцы ВС РФ получат гиперзвуковые комплексы "Циркон". Первым носителем станет фрегат "Адмирал Горшков". По его словам, для комплексов "нет преград".
Морская доктрина относит к основным угрозам безопасности РФ "курс США на доминирование в мировом океане и рост активности НАТО".
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Также издание "Комментарии" сообщало — вскоре должен набрать ход морской экспорт украинского зерна, о котором договорились 22 июля в Стамбуле. В море готовятся выйти первые корабли с украинским зерном: сдержит ли РФ обещание – какие риски. Эксперты рассказали о ситуации в эксклюзивном интервью.
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Обсуждения
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Юрий
сегодня, 13:41
Гнида вонючая
Организация Меч
сегодня, 13:32
ЧТО БЫ ПОТОПИЛИ ВЕСЬ РУССКИЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ!!! Аминь Путину!!!