Путин подписал законы об аннексии территории Украины

Сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал законы о так называемом "вхождении" четырех регионов Украины в состав России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на ряд российских пропагандистских СМИ.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

О том, что Владимир Путин сегодня подпишет договоры об аннексии Россией временно оккупированных территорий Украины стало известно еще вчера, когда об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, как он отметил, обращения к россиянам по этому поводу не планировалось.

Стоит отметить, что ни США, ни страны ЕС не признают результатов "референдумов", ранее проведенных на захваченных украинских территориях, а соответственно, и ратификацию так называемых "договоров о присоединении". Данные действия путинского режима цивилизованный мир называет захватнической войной против суверенного государства Украина. Территории, которые Россия аннексировала в Украине во всем мире считают областями Украины.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что так называемое "присоединение" не повлияет на выполнение задач, которые стоят перед ВСУ: освобождение захваченных российской армией украинских территорий. И недавнее освобождение оккупированного Лимана – яркое тому подтверждение.

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