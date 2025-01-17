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Кречмаровская Наталия
Российский диктатор Владимир Путин поручил провести на Красной площади парад спортсменов. В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили, как решение российского диктатора повторяет практику сталинских времен.
Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что 17 октября 2024 года через несколько месяцев после Парижской Олимпиады Путин заявил, что международный спорт превратился в арену геополитических игр и пропаганду псевдосвобод. По словам российского диктатора, Россия и мировое большинство выбирают другой [незападный] путь.
Тогда же кремлевский диктатор поручил ускорить организацию парада спортсменов на красной площади. Это, отметили исследователи EUvsDisinfo, отсылает к сталинским традициям:
- в 1930-х годах парады демонстрировали силу и мощь советских граждан. Участники восхваляли Сталина, маршируя с макетами оружия и танков под лозунгами типа "Сегодня спортсмен, завтра солдат".
Напомним, что даже после подписания мирных договоренностей, как писал портал "Комментарии", российский диктатор не оставит намерений уничтожить Украину. Глава Кремля готовит новую стратегию по Украине.
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