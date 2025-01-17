Российский диктатор Владимир Путин поручил провести на Красной площади парад спортсменов. В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили, как решение российского диктатора повторяет практику сталинских времен.

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Отмечается, что 17 октября 2024 года через несколько месяцев после Парижской Олимпиады Путин заявил, что международный спорт превратился в арену геополитических игр и пропаганду псевдосвобод. По словам российского диктатора, Россия и мировое большинство выбирают другой [незападный] путь.

Тогда же кремлевский диктатор поручил ускорить организацию парада спортсменов на красной площади. Это, отметили исследователи EUvsDisinfo, отсылает к сталинским традициям:

- в 1930-х годах парады демонстрировали силу и мощь советских граждан. Участники восхваляли Сталина, маршируя с макетами оружия и танков под лозунгами типа "Сегодня спортсмен, завтра солдат".

“Путин не просто стремится восстановить сталинские парады – он использует спорт и публичные мероприятия для пропаганды, оправдания агрессии и построения культа своей личности. В 1956 году Хрущев инициировал десталинизацию, осудив культ личности Сталина, сегодня же в России Сталина все чаще реабилитируют – в музеях, кино, школах. В то же время власти пытаются стереть память о репрессиях, уничтожая организации типа "Мемориала", которые документировали преступления советской власти", — отметили в Центре.

Напомним, что даже после подписания мирных договоренностей, как писал портал "Комментарии", российский диктатор не оставит намерений уничтожить Украину. Глава Кремля готовит новую стратегию по Украине.



