Путин подтвердил разговор о бессмертии с Си Цзиньпином: как хочет продлить жизнь

Во время торжеств к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне случайно включенный микрофон зафиксировал разговор Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына. Теперь глава Кремля подтвердил, что три диктатора говорили о долголетии, в частности благодаря пересадке органов.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время итоговой пресс-конференции в Пекине Путин ответил на вопросы журналистов, в частности, относительно момента, когда микрофон уловил его разговор с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном о способах продлить жизнь. По словам российского диктатора, современная медицина может сильно продлить жизнь.

"Современные средства оздоровления и всякие хирургические, они позволяют человечеству надеяться, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенно продолжительность жизни увеличится", – сказал Путин.

По словам Путина, эту тему активно развивал итальянский политик Сильвио Берлускони, скончавшийся в 2023 году на 87 году жизни.

Напомним, что в сеть попало видео, когда Си Цзиньпина, Владимир Путин и Ким Чен Ын поднимались через ворота Тяньаньмэнь в Пекине и говорили о долголетии. На записи слышно, как китайский лидер говорит, что раньше люди жили редко до 70, однако теперь в этом возрасте люди чувствуют себя как дети.

72-летний Путин сказал, что развитие биотехнологий и пересадка органов позволяет прожить дольше, а когда-то добиться бессмертия. Си продолжил разговор заметив, что к концу столетия люди будут жить до 150 лет.

