Сегодня ужин глава Кремля Владимир Путин провел телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV. Темой разговора, конечно, была война, которую Путин начал в Украине. Свою версию разговора сообщают русским пропагандисты.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Следует отметить, что во время разговора Путин продолжил сеять нарративы Кремля относительно свободы вероисповедания в Украине.

Вот главные тезисы по телефонному разговору Путина и Папы Римского:

-Путин обратил внимание Папы Римского на эскалацию конфликта киевским режимом;

-Президент РФ выразил благодарность Папе Римскому Льву XIV за готовность содействовать в урегулировании конфликта с Украиной;

-Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира в Украине политико-дипломатическим путем;

-Путин выразил надежду, что Святой престол будет активнее содействовать свободе вероисповедания в Украине;

Глава государства-агрессора информировал Папу Римского о достигнутых в Стамбуле договоренностях по обмену с Украиной пленными и телами погибших.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин ответил на предложение Зеленского о встрече. Российский диктатор Владимир Путин отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече между лидерами стран. По его словам, Киев якобы пытается запугать Россию, поэтому Москва отказывается от переговоров на самом высоком уровне.

Владимир Путин во время заседания с Кабмином отреагировал на возможность встретиться с Владимиром Зеленским для обсуждения вариантов окончания войны.

Путин считает, что прекращение огня будет использовано Украиной для "насильственной мобилизации, накачки оружием и подготовки терактов". По его словам, "киевский режим" перерождается в террористическую организацию из-за подрыва поездов в Брянской и Курской областях, которые по мнению Путина были "целенаправленным ударом по гражданским", несмотря на то, что Украина не взяла на себя ответственность за эти инциденты.