Путин похвалил Маска и сравнил его с Королевым

Кремлевский диктатор Владимир Путин сделал комплимент американскому миллиардеру Илону Маску как пионеру космоса, выступая перед студентами одного из московских вузов. Об этом пишет BILD.

Илон Маск

"Такие люди редко появляются в человеческой популяции — заряжены на определенную идею. Даже если она сегодня кажется невероятной, то спустя какое-то время такие идеи реализуются. Равно как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев", — заявил Путин.

Илон Маск, близкий союзник и советник Трампа, в прошлом не раз критиковал Украину. В марте основатель SpaceX обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что тот хочет "бесконечной войны".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что американский миллиардер Илон Маск имеет уже 14 детей от разных женщин, хотя приближенные к нему люди утверждают, что их может быть больше. Для "вербовки" потенциальных матерей он использует собственную соцсеть X. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Среди собеседников издания — 26-летняя Эшли Сент-Клер, популярная в X блоггерша-консерваторша, которая в феврале заявила, что родила от Маска сына Ромулуса.

В разговоре с WSJ женщина рассказала, что Маск предлагал ей 15 миллионов долларов и 100 тысяч долларов в месяц в обмен на молчание о ребенке. Когда она хотела, чтобы бизнесмен прошел тест на отцовство, ей пришлось разговаривать с помощником Маска Джаредом Бирчаллом.

Сент-Клер рассказала, что еще во время беременности Маск предложил ей привлечь других женщин, суррогатных матерей, чтобы поскорее родить еще больше детей. Женщина показала журналисту сообщение от Маска, где говорит, что хочет увеличить количество детей до "уровня легиона перед наступлением апокалипсиса".