Путин похвастался новой российской ракетой с ядерным двигателем

5 октября во время форума в Сочи Путни заявил, что прошло последнее успешное испытание новой российской ракеты "Буревестник" с ядерной установкой. Но эксперты заявляют, что идея ракеты с ядерным двигателем, которой так хвалятся в России, совсем не нова. Ведь многие ракеты РФ, которые позиционируют под ярлыком "аналогов нет", на самом деле уже были сделаны в СССР. Это касается как "Кинжалов", так и ракеты с ядерным двигателем " Буревестник ", которой Путин пугает мир. Об этом пишет Defense Express .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Проведено последнее успешное испытание "Буревестника", крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой", — начал пугать Путин.

В то же время эксперты говорят, что идея создания крылатой ракеты с условно "неограниченной" дальностью посредством использования ядерного двигателя – далеко не новая. Ведь в 50-е годы в США и СССР параллельно шли работы по созданию стратегических бомбардировщиков с реакторами.

Мировые СМИ уже сообщали, что РФ может планировать испытание экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" или SSC-X-9 Skyfall. Место ее запуска находится на арктическом побережье.

Напомним, что Путин рассказал, что ждет в войне против Украины . Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ожидает прекращения поддержки Западом Украины. На вопрос о поддержке Западом Киева он ответил: "Мы ждем проявления хоть каких-то ростков здравого смысла". По словам российского президента, в США якобы произошла "задержка" с поддержкой Украины из-за проблем с бюджетом, но он уверен, что в конце концов деньги найдут, "напечатают еще".

А Европа, по мнению диктатора, помогает Украине только за счет "дальнейшего ухудшения состояния экономики и положения своих граждан".

